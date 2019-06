Delatat per un vídeo un turista que feia 'balconing' i intentava culpar l'hotel de la caiguda

L'ardit d'un jove britànic perquè un hotel de Magaluf li pagués els seus excessos, després de trencar-se diversos ossos fent balconing, va ser ràpidament descobert. Un vídeo va delatar com es llançava des d'una barana amb la infausta idea d'aterrar sobre uns arbres. Va acabar estès a terra i es va fracturar la clavícula i diverses costelles.

Els fets van passar dilluns passat en un hotel de Magaluf (Mallorca), el nucli per excel·lència del turisme més desenfrenat. Un jove britànic va tenir la descerebrada ocurrència de pujar a una barana amb la suposada intenció d'aterrar sobre la diminuta copa d'uns arbres. Com era de preveure, no va aconseguir el seu objectiu. Va acabar impactant violentament contra el terra i es va fracturar diversos ossos.



A partir d'aquest instant, el turista va maquinar un pla per intentar que l'establiment hoteler corregués amb les despeses dels seus excessos. El jove va argumentar que la causa de les seves fractures era una caiguda com a conseqüència d'una infortunada relliscada a la zona de la piscina.

Per aquest motiu, el jove britànic va tractar de fer responsable a l'hotel de la seva suposada caiguda accidental a la zona de la piscina. En virtut d'aquesta reclamació tractava que l'establiment hoteler pagués la seva atenció sanitària.

No obstant això, el seu intent d'estafa ha tingut un curt recorregut. La direcció de l'hotel de Magaluf va posar els fets denunciats en la reclamació en mans d'una asseguradora. Aquesta, al seu torn, va iniciar una investigació per intentar verificar la versemblança del relat exposat pel turista.

Els investigadors no van haver d'indagar massa abans de comprovar la rotunda falsedat de la denúncia formulada pel jove estranger. Un vídeo penjat a les xarxes socials mostrava la caiguda.

El cost del tractament mèdic que necessita és demolidor. La factura ascendeix a 37.000 euros. El turista ja ha rebut la notícia que no costeja el balconing. A més de trencar-se diversos ossos, les seves finances quedaran ressentides amb el que haurà de pagar per costejar les seves imprudències.

Les denúncies de molts turistes, sobretot britànics, respecte les suposades reaccions al·lèrgiques o diarrees motivades pel consum d'aliments havien aconseguit buidar les arques de molts establiments hotelers de Mallorca. Després d'una investigació, es va demostrar que es tractava d'un frau organitzat. Aquest jove britànic ha intentat reeditar l'estafa per costejar els seus excessos amb el balconing. El seu èxit ha estat completament nul.