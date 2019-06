Deu experiments casolans fàcils de fer

La ciència pot ser divertida i prova d'ells són els nombrosos experiments que es poden fer des de casa amb amics i amb els més petits per aprendre les propietats dels materials i, sobretot, entretenir creant.

Recollim 10 experiments fàcils de fer, que requereixen objectes que es tenen per casa:

1. Neu casolana amb bolquers



A falta d'una nevada, amb el següent experiment casolà podràs simular autèntics flocs blancs amb ajuda d'un element d'allò més casolà: els bolquers.

Per crear la neu artificial només es necessiten uns bolquers, aigua i un got o qualsevol altre recipient. El primer que hem de fer és obrir un bolquer i treure el cotó que guarda al seu interior. Ho anem esmicolant fins que surtin tota la "pols blanca" possible. Aquesta espècie de pols és precisament el que fa possible la neu.

Hem de ficar-la al got i, un cop al recipient, l'agitem perquè els trossos de cotó grans que s'hagin pogut colar es quedin a dalt i els puguem retirar. Quan tinguem tot el polsim blanc ben separat del cotó, tirem aigua. En només uns segons el material reaccionarà i es transformarà en neu artificial.

2. Llum de lava amb llet





Tenir un llum de lava va estar molt de moda fa unes dècades i encara hi ha qui les tria com a element decoratiu. Ara pots estalviar haver de comprar-la amb un experiment basat en llet molt senzill. Per construir-la només es requereix una ampolla (o un recipient llarg), pastilles efervescents, llet, oli vegetal i una llanterna.

El primer que cal fer és abocar 200 mil·lilitres de llet a l'ampolla. Després, s'haurà d'afegir entre 50 a 100 ml d'oli. S'apreciarà una gran divisió entre la llet i l'oli, per la qual cosa s'ha d'esperar un parell de minuts perquè els dos líquids es barregin una mica.

A continuació es col·loca la llanterna, encesa, sota de l'ampolla i s'afegeix a l'envàs la pastilla efervescent. Els líquids començaran a moure's dins de l'ampolla formant bombolles, convertint-se així en un llum de lava.

3. Pila feta amb llimones



Obtenir una pila o bateria amb un producte tan indispensable com és la llimona és realment senzill. Amb materials que solem tenir per casa serà suficient: una llimona, un cargol i una moneda de coure.

Cal fer dos talls a la peça de fruita i en un d'ells introduir el cargol i en l'altre la moneda de coure. Així de fàcil la llimona passarà de fruit a pila. Si se li connecten cables pelats enllaçats a un objecte electrònic, veurem com s'encén. Això passa perquè el cargol cedeix electrons a la moneda de coure i genera un petit corrent elèctric.

4. El globus coet





Treure el somriure als més petits és fàcil amb joguines, i aquestes es poden aconseguir sense moure'ns de casa. Amb aquest experiment els nens poden gaudir jugant amb un globus, que sortirà disparat com un coet. Només es necessita un globus de goma, un bri, fil i cinta adhesiva.

S'infla el globus sense arribar a lligar-lo, subjectant-lo amb una mà perquè no s'escapi l'aire. Es col·loca la palleta sobre ell i se sosté amb la cinta adhesiva. A continuació, es passa el fil per l'interior de la palleta i es lliguen els dos extrems a dues cadires o dos objectes ben subjectes.

Només cal arrossegar el globus fins a un dels extrems del fil i deixar-lo anar. El globus recorrerà tot el fil amb velocitat, semblant un coet.

5. Un vaixell impulsat per sabó

El sabó amaga la poderosa propietat d'impulsar objectes i pot fer navegar a un petit vaixell casolà.

Com vaixell es pot fer servir la meitat d'una ampolla de plàstic, un tros d'alumini o cartró al qual se li doni forma o una peça de fusta també modelada. Simplement cal recolzar-lo sobre una superfície d'aigua, el més gran possible, i fer-li un tall a la part de darrere on agregar-li una peça de sabó dur o detergent. En fer-ho, el petit vaixell sortirà disparat, solcant l'aigua.

6. Pasta fluorescent



Podem obtenir una cridanera pasta que es posi fluorescent en la foscor només amb farina fina de blat de moro) i tònica.

El primer és tirar la farina en un bol i afegir-hi tònica. Cal remenar-ho fins aconseguir un tacte pastós. Per aconseguir una bola amb la pasta, cal aplicar-hi pressió sense parar, perquè no es desfaci.

Per comprovar la fluorescència de la pasta que hem creat, cal apagar els llums. L'efecte es potenciarà si a més es fa servir una bombeta de llum negra.

7. Llauna equilibrista



Amb aquest experiment es pot impressionar a la família o amics, mostrant-los com una llauna de refresc comença a "donar saltets" per si sola. El podràs aconseguir tan sols amb una llauna, un encenedor i aigua.

Per començar, cal buida la llauna i treure-li la xapa d'obertura. Un cop fet, s'ha de col·locar l'objecte de cap per avall. El següent pas és aconseguir que la llauna es quedi enganxada a una superfície, per la qual cosa hem de mullar amb aigua la part de la llauna que s'ajunti amb la superfície perquè no s'escapi l'aire i s'adhereixi.

Finalment, acostem la flama de l'encenedor a la part lateral de l'objecte i veurem com aquest s'intenta allunyar del foc com si saltés.

8. Termòmetre casolà



Una simple ampolla pot servir per mesurar la temperatura. Només cal omplir-la fins a la meitat d'aigua i alcohol, per parts iguals. Al líquid se li afegeix unes gotes de colorant per augmentar l'efecte. A continuació, s'introdueix en el recipient un bri, que ha de quedar completament recta.

A més del tap que cobreix l'ampolla, convé segellar-la amb plastilina per assegurar-se que no hi hagi fuites. El líquid, del color que escollim, anirà pujant o baixant per la palleta en funció de la temperatura que faci.

9. Ous saltadors que no es trenquen

Per aquest truc tan senzill que conquistarà als més petits n'hi haurà prou un ou, vinagre i molta paciència. Tan sols cal deixar submergit l'ou en vinagre (totalment cobert) durant 48 hores.

En treure'l, l'ou haurà canviat la seva composició i botarà com una autèntica bola saltarina.

10. Arc de Sant Martí líquid

Un altre experiment molt visual que també encantarà als nens és l'arc de Sant Martí líquid. Per fer-lo es necessita un pot de vidre, mel, sabó líquid verd, oli, aigua, alcohol, colorant i un degotador.

Per començar cal posar la mel al pot sense que toqui els costats i afegir-hi el sabó líquid. Després, s'ha de barrejar aigua amb els colorants blau o morat i s'aboca per sobre amb compte de no fregar els costats del recipient.

Finalment, es tracta de dissoldre colorant vermell amb alcohol i afegir-lo al pot amb un comptagotes perquè baixi per l'interior. Així s'obté una barreja de colors a la qual, si se li afegeix una bombeta, també pot servir com una bonica llum.