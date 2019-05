Vuit menors identificats per matar a pals 12 gallines a Astúries

La Guàrdia Civil de Cangas del Narcea ha identificat ja als vàndals que van causar la mort d'una dotzena de gallines en una explotacióara fa dies. Es tracta de vuit menors d'edat que podrien ser posats a disposició del Fiscal de Menors. Els propietaris exigiran el pagament d'una indemnització pels animals morts per no seguir amb les accions legals.

Els menors haurien comès dos atacs, l'últim a la nit de dissabte passat, en què van resultar mortes nou de les dotze gallines. Els animals van ser apallissats pels joves, que van aprofitar la foscor de la nit per colar-se a la finca. No obstant això, l'escàndol que van provocar va alertar els veïns dels edificis situats davant des d'on van avisar la Guàrdia Civil.

A l'arribada dels agents, tot estava tranquil. No va ser fins al matí de diumenge, quan els propietaris van anar a obrir el galliner perquè els animals sortissin pel terreny, quan es van trobar amb el pany forçat i les gallines mortes.

"Quan vam arribar vam veure la xarxa de plàstic exterior tombada i en baixar al galliner la porta estava oberta, hi havia quatre animals morts, faltaven cinc i les que van quedar estaven espantades", descriu el propietari Emilio Menéndez. Una situació similar a la que van viure fa un parell de setmanes, quan també en una nit de dissabte van entrar a la seva finca i amb pals van matar a tres gallines. En aquell moment no van denunciar, però en aquesta ocasió sí que ho van fer. "Denunciem perquè ja està bé, a veure si així es controla més la zona i apareix algun dels culpables, perquè és una pena veure com van quedar les gallines patint, pobres animals", lamenta Emilio Menéndez, que explica que, durant la nit, aquestes aus estan indefenses, no solen moure's i, per tant, ni tan sols escapen dels seus agressors.

En total, els amos van perdre 12 de les seves 18 gallines, però el que més pena els hi fa és el maltractament que s'ha infligit als animals "per entreteniment". Ara esperen que s'incrementi la vigilància, on altres veïns tenen hortes i també galliners, per evitar que actes com aquests es repeteixin.