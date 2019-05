Per què molts personatges de dibuixos animats són grocs?

Els Simpson, Bob Esponja, Pikachu, Winnie de Pooh, Piolín, Minions... Tots ells tenen en comú que són personatges animats i que el seu color característic és el groc. Però per què abunda tant aquesta tonalitat en els dibuixos més populars de la tele? Coincidència, passió per aquest color o hi ha alguna raó oculta darrere de l'elecció?

En primer lloc, aconseguir el color carn és complicat, però amb la tecnologia de què disposem actualment aquest assumpte es pot resoldre fàcilment. Segons Jacob Atkinson del canal Channel Frederator, youtuber especialitzat en dibuixos animats, l'elecció del groc té molt a veure amb la psicologia de l'espectador i també amb les possibilitats del format televisiu.

Un dels motius a l'hora de triar el groc està basat en la teoria del color. El model utilitzat en televisió és el RGB (vermell, verd i blau). Segons aquest sistema, el groc combina bé amb el blau, característic de grans espais com cel o mars. Qui no té present els firmaments sota els quals succeeixen les aventures de Homer Simpson; o l'oceà on viu Bob Espona?

Un altre dels motius pels quals molts personatges animats són grocs és per les sensacions que emana aquest color en les persones: alegria, felicitat, calidesa, dinamisme, activitat... Per no parlar que en tractar-se d'un color tan estrident capta de manera immediata l'atenció de l'espectador.

Finalment, el groc té una propietat particular respecte l'ull humà i és que no pot ser confós del tot per algú que pateixi daltonisme, pel que crear un personatge d'aquest color el fa únic i imperdible.

El groc té raons de pes per estar present en les nostres sèries d'animació favorites, i no només donant vida als seus protagonistes. Si analitzem millor els dibuixos animats, veurem que el color del sol també abunda en decorats i objectes presents en les sèries.