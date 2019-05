La perspicaç resposta d'Ana Pastor quan Broncano li pregunta pel sexe

Ana Pastor va acudir aquest dijous com a convidada al programa de David Broncano 'La Resistencia'. El presentador, com fa amb tots els entrevistats, li va formular les incòmodes preguntes sobre quantes vegades ha tingut sexe en l'últim mes i quants diners té.

Pensant que la presentadora no estava disposada a contestar, Broncano li va proposar canviar les dues preguntes per respondre a qui votaria a les eleccions d'aquest diumenge. Però ella tenia clar que sí que respondria com la resta de convidats a les preguntes de Broncano i per tant és possible que portés les respostes ja preparades.

"Pel que fa als diners, tot el que havia estalviat, que no era molt, està invertit a Newtral per pagar les nòmines de 59 persones", va assegurar la periodista. I per contestar la pregunta sobre el sexe, Pastor va recórrer a la perspicàcia per sortir airosa de la situació: "Saps com es diu el programa que fan els matins a La Sexta? Et diu alguna cosa el nom?". "No m'esperava semblant gir còmic", va afirmar Broncano quan va entendre la referència a 'Al Rojo Vivo' que havia realitzat la convidada.