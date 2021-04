Com "aprendre a menjar" incloent hàbits molt senzills en el teu dia a dia

Cada vegada ens preocupem més pels nostres hàbits d'alimentació per sentir-nos millor amb nosaltres mateixos, i, sobretot, per tenir bona salut. En el nostre afany per "aprendre a menjar" per a aconseguir un benestar tant exterior com interior, seguim consells de coneguts, consultem llibres de nutrició, seguim al peu de la lletra les dietes de influencers a xarxes socials... però, realment ho estem fent bé?

Les dietes miracle no existeixen, però sí que hi ha estratègies nutricionals poden mantenir-nos en el nostre pes, o fins i tot perdre uns quilos, però també ens poden ajudar a guanyar en salut i gaudir d'una major qualitat de vida.



Com començar a menjar bé i reiniciar els teus hàbits alimentàris

La majoria de les persones reconeix que "menja malament" però, seguint aquests 10 consells dels experts de 'MiAyuno', "aprendre a menjar" serà molt més senzill del què ens pensem.

1. Menjar suficient fruita i verdura. Mínim 3 peces al dia.

2. Incloure en els nostres plats fonts riques de proteïna, com a ous, peix o carn, o compensar-ho amb suficients fonts de proteïna vegetal - llegums, cereals - amb 1 o 2 porcions al dia.

3. Ingerir cada dia 2-3 cullerades soperes d'oli vegetal de qualitat.

4. Combinar bé els aliments de cada menjar. El més ideal és que el primer plat estigui format per productes vegetals i com a segon, una font de proteïna grassa o bé de carbohidrats d'alt valor calòric, com per exemple cereals.

5. Beure suficient aigua i mantenir-se ben hidratat, sent recomedable beure 2 litres al dia.

6. Menjar 5 vegades al dia perquè la fam no et venci. Però tant en l'esmorzar com en el berenar aposta per una peça de fruita o un yogurt, combinat amb un puñadito de fruita seca.

7. Mantenir-se actiu físicament.

8. Intenta dormir 8 hores al dia, ja que estar descansat influeix també en la nostra alimentació.

9. Meditar i fer exercicis de respiració ens ajudaran a arribar a l'hora del menjar amb menys ansietat, per la qual cosa intenta dedicar-te un ratito, encara que siguin 5 minuts, cada dia.

10. Evitar sobrecarregar-se de treball i obligacions en el nostre dia a dia, així com evitar situacions molt estressants. Ja que l'estrès empeny a no menjar com deuríem.