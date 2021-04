Milloren la salut els sons de la natura?

El cant dels ocells, la remor de bosc, la remor de la pluja, el xiulet de vent, la cadència de les onades... Els sons de la natura generen reaccions molt poderoses en els éssers humans. Són font d'inspiració de música i poesia (per exemple, la Simfonia pastoral de Beethoven) i han estat capaços de proporcionar el simbolisme que va iniciar el moviment ambientalista (per exemple, el mític llibre 'Primavera silenciosa', de Rachel Carlson). Un estudi realitzat als Estats Units per investigadors d'aquest país, Canadà i Nova Zelanda ha identificat els importants beneficis dels sons de la natura per a la salut i el benestar.

Primer, la definició. 'Paisatges sonors' són la col·lecció de sons percebuts en un entorn, inclosos els de fonts biològiques (per exemple, el cant dels ocells), sons geofísics (per exemple, la pluja i el vent) i els sons antropogènics (com el soroll de la carretera i el trànsit aeri).

L'estudi titulat 'Una síntesi dels beneficis per a la salut dels sons naturals i la seva distribució en els parcs nacionals', que encapçala la biòloga canadenca Rachel T. Burton, subratlla que "l'exposició (als sons naturals) millora els resultats dels parts, les taxes de mortalitat, la salut mental i l'estrès, el rendiment cognitiu i la taxa d'una miríada de malalties".

Però els paisatges sonors naturals estan cada vegada més amenaçats a causa de la ràpida pèrdua d'organismes productors de so, com els ocells, la població ha caigut dràsticament en els últims anys a tot el món, i la intrusió de soroll provocat per l'ésser humà.

La contaminació acústica provoca "canvis en el comportament, la fisiologia i l'aptitud de la vida silvestre". Canvis que poden alterar "el funcionament de l'ecosistema, alterant encara més l'entorn acústic natural".

Per als humans, el soroll contribueix a múltiples problemes de salut, que inclouen pèrdua d'audició, efectes fisiològics no auditius, major incidència d'hipertensió i malalties cardiovasculars i alts nivells de molèstia i estrès.

Per aquest motiu els autors de l'estudi ressaltin que la conservació dels paisatges sonors naturals és "una prioritat creixent" i "una oportunitat per reforçar la salut pública". I defensen en conseqüència que han de ser gestionats "com un recurs natural".

Els resultats de l'estudi indiquen que els sons de la natura milloren la salut, augmenten les emocions positives i redueixen l'estrès i el malestar (enuig, irritació, enuig...).

Aquests beneficis es noten sobretot en els parcs nacionals, àrees que gaudeixen de la màxima protecció ambiental, però també en algunes zones urbanes.

Així, tot i que el so antropogènic és molt més abundant que en la naturalesa, en els parcs urbans amb presència de vegetació i espècies animals s'adverteixen beneficis en la salut dels visitants. Després poden "reforçar la salut pública en ressaltar i conservar els paisatges sonors naturals".



Tres tipus de so natural

Dels tres tipus de sons naturals (ocells, aigua i mixtos), l'estudi va concloure que els sons de l'aigua són els més beneficiosos per a la salut i les emocions positives, mentre que els sons dels ocells tenen millors efectes per alleujar l'estrès i el malestar.

Els sons naturals generen fins i tot majors beneficis que el mateix silenci en matèria de salut i emocions positives, encara que l'absència de so també és molt beneficiosa per reduir l'estrès i el malestar.

Però, ¿per què els sons naturals tenen aquests efectes positius en la salut humana? Els investigadors expliquen que proporcionen "indicacions de seguretat" i suggereixen "un món ordenat sense perill", cosa que permet "el control dels estats mentals, la reducció del comportament relacionat amb l'estrès i la recuperació mental".

Per contra, l'absència d'aquests "indicadors de seguretat naturals en l'entorn acústic" pot provocar en l'ésser humà estats de "vigilància" i "d'alerta".

En els àmbits urbans, els sons de l'aigua emmascaren el soroll i augmenten el grat i les percepcions positives, mentre que el cant dels ocells millora l'estat d'ànim, disminueix l'estrès causat pel soroll i genera plaer i placidesa.



Un recurs que ha de protegir

"Els paisatges sonors naturals representen recursos importants que s'han de protegir i millorar-se per obtenir beneficis tant ecològics com socials", subratllen els científics, que proposen impulsar programes innovadors, com "caminades sonores" o "excursions el propòsit principal sigui escoltar".

La conservació -i restauració allà on sigui necessari- dels sons de la natura es farà més important a mesura que passi el temps, ja que les poblacions humanes s'urbanitzen cada vegada més, així que experimentar paisatges sonors rics en sons naturals sense soroll es tornarà "cada vegada més excepcional i important per millorar la salut".

"Per tant, la conservació de paisatges sonors en parcs i altres espais verds urbans té múltiples beneficis, inclosa la preservació de connexions importants amb la natura, l'enfortiment de la conservació de la biodiversitat i el reforç de la salut pública", conclou l'estudi sobre els beneficis dels sons de la natura.