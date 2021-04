L'estatus socioeconòmic té un impacte en l'úter

L'estatus socioeconòmic de les mares influeix en els nadons fins i tot abans de néixer, el que posa en relleu la necessitat de realitzar intervencions polítiques per donar suport al benestar de les dones embarassades, segons una investigació recentment publicada pel Children's National Hospital de Washington, als Estats Units, a la revista Jama Network Open.

L'estudi, el primer d'aquest tipus, realitzat amb 144 dones embarassades, revela que l'estatus socioeconòmic (ESE) té un impacte en l'úter, alterant diverses regions clau del cervell fetal en desenvolupament, així com les característiques corticals. L'ocupació dels pares i els nivells d'educació que abasten les poblacions amb un ESE més baix dificulten el desenvolupament del cervell, cosa que pot afectar la funció neural, socioemocional i cognitiva més endavant en la vida de l'infant.

Tenir una comprensió clara del desenvolupament cerebral també pot ajudar als responsables polítics a identificar enfocaments d'intervenció, com l'assistència educativa i la formació ocupacional, per donar suport i optimitzar el benestar de les persones amb ESE baix, ja que s'enfronten a múltiples factors d'estrès psicològic i físic que poden influir en el desenvolupament cerebral infantil, assenyalen els investigadors.

"Encara que s'ha investigat molt sobre la interacció entre l'estatus socioeconòmic i el desenvolupament del cervell, fins ara se sabia poc sobre el moment exacte en què el desenvolupament del cervell s'altera en les persones amb alt risc de tenir mals resultats en el desenvolupament", explica la doctora Catherine Limperopoulos, directora del Developing Brain Institute i autora principal.

En aquest sentit, també ha dit que "hi ha moltes raons per les quals aquests nens poden ser vulnerables, incloent-hi les altes taxes de depressió prenatal i ansietat de la mare. Més endavant en la vida, aquests nens poden patir trastorns de la conducta i alteracions de les funcions neurocognitives necessàries per adquirir coneixements, que són la base per prosperar a l'escola, la feina o la vida", alerta.



Elevat estrès dels pares

Els resultats suggereixen que els fetus de dones de baix nivell socioeconòmic presentaven un menor creixement regional del cervell i una acceleració dels patrons de gir i plegat de la superfície del cervell. Aquesta observació en poblacions de baix nivell socioeconòmic pot explicar-se en part per l'elevat estrès dels pares i pot estar associada a trastorns neuropsiquiàtrics i malalties mentals més endavant en la vida.

Per contra, els fetus de dones amb nivells d'educació, ocupació i ESE més elevats van mostrar un major volum de matèria blanca, cerebel i tronc cerebral durant el període prenatal.

Aquests processos crítics de creixement i desenvolupament cerebral prenatal presenten les bases d'una funció cerebral normal, que prepara al nadó per a la vida fora de l'úter, permetent-li aconseguir fites de desenvolupament clau després del naixement, com caminar, parlar, aprendre i tenir habilitats socials.

També es desconeix la relació entre l'estatus socioeconòmic i el plegament cortical fetal, que és quan el cervell experimenta canvis estructurals per crear regions solcades i girades. Les descobertes de l'estudi sobre l'acceleració del gir en el nivell socioeconòmic baix se sumen al registre científic, ajudant a informar sobre futures investigacions, segons va afegir Limperopoulos.

L'equip d'investigació del Children's National va reunir dades de 144 dones sanes d'entre 24 i 40 setmanes de gestació amb embarassos sense complicacions. Per establir els paràmetres de l'estatus socioeconòmic, que incloïa l'ocupació i l'educació en lloc dels ingressos familiars, els pares van completar un qüestionari en el moment de cada visita de ressonància magnètica cerebral. Els investigadors van utilitzar la ressonància magnètica per mesurar els volums cerebrals del fetus, incloent-hi la substància grisa cortical, la matèria blanca, la substància grisa profunda, el cerebel i el tronc cerebral.

De les 144 participants, els científics van escanejar el cervell de 40 fetus dues vegades durant l'embaràs, i la resta es va escanejar una vegada. Els models cerebrals computacionals tridimensionals entre els fetus sans van ajudar a determinar el plegament cortical del cervell fetal.

En l'estudi també es van mesurar els possibles factors de risc propers, com l'angoixa materna, mitjançant un qüestionari, que va afectar el 60% de les participants, però, segons les escasses dades disponibles, no hi va haver una associació significativa amb el nivell socioeconòmic baix i alt ni amb el volum cerebral i les característiques corticals.