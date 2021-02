L'alta eficàcia de l'Enpitsu Plus i la maderoteràpia amb Carla Andreu

La maderoteràpia és una tècnica japonesa que s'ha posat molt de moda darrerament. Consisteix, primer, a aplicar un massatge i, tot seguit, treballar amb diferents instruments de fusta especialment dissenyats per equilibrar l'energia, reafirmar i tonificar el cos i combatre la cel·lulitis i la retenció. Carla Andreu n'és especialista i l'ofereix al seu centre ubicat al carrer Sant Llàtzer de Figueres, juntament amb altres tractaments d'estètica i bellesa.

El primer pas per saber quin és el millor tractament, diu Carla Andreu, «és realitzar un primer diagnòstic amb el qual els assessoro». En el cas de la maderoteràpia, Andreu assegura que els resultats es copsen des de la primera sessió. El tractament que també té molt d'èxit és l'Enpitsu Plus i Andreu és l'única que l'aplica a Figueres. És un aparell que combina les tècniques de l'electroporació i les microagulles i que permet injectar, a través de microperforacions fetes amb un llapis dermal, principis actius per donar més fermesa, elasticitat i hidratar la pell, per eliminar taques, posar color o augmentar llavis. Per facilitar l'accés, s'ofereix la possibilitat de pagar sessió a sessió o amb bons. Carla Andreu també fa depilacions, manicures, pedicures i neteges facials, així com tallers de maquillatge per a empreses o per a qui vulgui aprendre'n. El centre és obert de dimarts a dissabte, de 9 del matí a 6 de la tarda, amb cita concertada.

Carla Andreu Estètica

Adreça: Carrer Sant Llàtzer, 13. Figueres

Telèfon: 608 521 861

Instagram: @carlaandreuestetica