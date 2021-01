Qualia crea un refugi de calma per connectar amb el benestar interior

Dotze anys després que Qualia Centre Wellness obrís les portes a Figueres, la terapeuta Míriam Montseys fa un pas endavant per oferir totes aquelles eines que ens ajudaran a enfortir i tenir cura del nostre benestar interior. «El confinament ens ha obligat a fer una mirada dins nostre i tenim molta necessitat de comprendre el que ha passat, qui som i què ens passa». Sense deixar de fer els tractaments que ens ajuden a estar bé físicament, Monteys impulsa un procés que «ja havia iniciat a la meva consulta de teràpies naturals per ampliar el concepte de benestar».

Ha obert un nou espai de relaxació que posa l'atenció en el nostre interior, un refugi que s'ha condicionat acústicament i visualment per a potenciar la nostra essència. La zona segueix comptant amb les saunes i dutxes, i s'ha substituït el jacuzzi per una àmplia zona tipus chill out per compartir en parella o amb grups reduïts. «Hi ha una part de nosaltres que ja és aquesta calma que tots volem, és pau, serenor, quietud, tranquil·litat, i és una part nostra que és immutable, indestructible, eterna que no hi ha res que la pugui desmuntar. L'angoixa i els nervis procedeixen d'una altra part nostra que hem creat a partir de creences limitadores».

La terapeuta recalca com «el treball que volem fer ara és descobrir aquest tresor que tots guardem a dins, a través de tècniques que ens recorden que ja som éssers il·luminats. Només cal treure de sobre aquestes capes, que els pensaments han anat creant sobre el món i sobre un mateix per trobar la llum que som realment».

Per aconseguir-ho, des de Qualia es vol oferir les eines necessàries. La sala acollirà activitats molt variades com meditacions guiades, Tai chi, concerts de bols tibetans o tallers de tècniques de meditació, cuina saludable, tallers d'iniciació al te, tallers de somnis o de detox que s'iniciaran pròximament. Igualment es vol fer èmfasi en l'aspecte de la feminitat, «la part que té a veure amb la part introspectiva de les persones, tant d'homes com de dones». Es vol cuidar aquesta energia a través de sessions de dansa del ventre per treballar la zona de poder de la dona o fent activitats de sòl pelvià, responent al moment actual «en què l'energia femenina comença a demanar el seu espai» conclou.

Qualia Centre Wellmess

Adreça: carrer Alemanya, 18. Figueres

Telèfon: 972 511 400

Web: www.qualia.cat