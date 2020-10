Una persona adulta pot portar ortodòncia?

La millora de les tècniques d'ortodòncia i millor coneixement de les possibilitats de tractament per part de la població han fet que el tractament en adults sigui actualment ja un de cada cinc. Els beneficis de l'ortodòncia es produeixen a totes les edats, ja que una bona alineació porta millor salut i un somriure harmònic. Un bon tancament facilita la masticació i la parla, segons ens expliquen des de la clínica Cristina Talló Ortodòncia de Figueres

Quan hi ha malposició dental, poden aparèixer problemes com dificultat en la higiene dental, augment de la incidència de càries, inflamació de les genives, pèrdua de suport ossi dental, desgast anormal de l'esmalt, entre altres, que ens poden portar a necessitar tractaments més llargs i cars. Pot ser que ens falti una dent. Si estem pensant a posar-la, amb l'ortodòncia es pot crear l'espai necessari deixant les dents adjacents en la posició idònia. Si no es vol reposar la dent, l'ortodontista pot estabilitzar les dents perquè no es moguin.

Si s'ha tingut un problema de sagnat de genives, també es pot seguir un tractament d'ortodòncia, però és indispensable que prèviament s'hagi tractat i l'especialista certifiqui que s'ha recuperat la salut gingival. Els tractaments actuals són més còmodes i discrets que mai. Els aparells poden ser transparents i treure i posar, facilitant la parla, el menjar i la higiene. Amb la millora de la tecnologia podem planificar des del primer dia com volem acabar un tractament i quins passos haurem de seguir. En el cas presentat, es va poder veure que el desencaix lateral i l'encavalcament augmentat de les incisives havien portat a un desgast augmentat de les incisives i d'un ullal.



Pla de tractament virtual

A més de seguir un tractament amb alineadors transparents es va recuperar la forma de les incisives i l'ullal. Amb el seu pla de tractament virtual, Cristina Talló Ortodòncia va planificar la posició final desitjada i com arribar-hi.

L'escàner dental permet fer una captura ràpida de les dents en 3D durant la primera visita i fer una simulació de la correcció de les nostres dents. Això ajuda a entendre quin és el problema que tenim i a visualitzar els objectius a assolir.



Cristina Talló Ortodòncia

Adreça: carrer Moreria, 4, 2n 2a. Figueres

Telèfon: 972 509 075

Web: www.ctallo.com