Neuro Empordà creix amb espais a Figueres per ampliar serveis

Neuro Empordà és un centre especialitzat en la neurorehabilitació, és a dir, la rehabilitació de les persones afectades per danys o malalties neurològiques, siguin lesions o traumatismes o malalties com el Parkinson, Alzheimer o esclerosis múltiple, entre altres. El centre va néixer fa quatre anys, al carrer Pous i Pagès de Figueres, i enguany s'ha ampliat amb un segon espai, al carrer Empordà, que permet oferir nous serveis com ara el de psicologia, centrat especialment en el suport emocional dels processos neurològics originats per lesions o malalties.

El centre està impulsat per la fisioterapeuta Núria Fàbrega. Després de treballar uns catorze anys al centre sociosanitari Bernat Jaume de Figueres especialitzant-se en temes de neurologia, Fàbrega va decidir crear Neuro Empordà prenent com a base «la fisioteràpia». Aquest va ser el punt de partida del projecte però, a poc a poc i copsant les necessitats, els interessos es van anar ampliant i incorporant companys d'equip que són, tots ells, professionals que tracten diferents aspectes: fisioteràpia neurològica, fisioteràpia pediàtrica, osteopatia, psicologia, neuropsicologia, logopèdia i teràpia ocupacional. Val a dir que Neuro Empordà és l'única unitat de neurorehabilitació que hi ha actualment a l'Alt Empordà.



Trastorn de l'Espectre Autista

El desdoblament en dos espais ha permès que el local del carrer Pous i Pagès es dediqui a infants que pateixen Trastorn d'Espectre Autista (TEA). «Aquí tenim una psicòloga i una terapeuta ocupacional especialitzades en integració sensorial i en psicomotricitat, dues àrees imprescindibles de tractar en persones que pateixen aquest trastorn», confirma Fàbrega qui en destaca el tracte familiar i proper amb els pacients, que són tant infants com adults.

Els professionals de Neuro Empordà atenen tant als seus centres com a domicili, però cal reservar prèviament, ja que ofereixen hores a convenir. Amb la primera trucada es fa una valoració inicial per saber si és l'espai adequat que necessita el pacient o a quin especialista cal derivar-lo.



Neuro Empordà

Adreça: carrer Empordà, 76 i carrer Pous i Pagès, 7. Figueres

Telèfon: 661 612 455

Web: www.neuroemporda.com