Els «mites dentals» de l'emblanquiment

L'emblanquiment dental té com a objectiu eliminar taques dentals i aconseguir que les dents adquireixin una tonalitat més blanca i brillant. L'emblanquiment dental forma part dels diferents tractaments més populars dins de l'especialitat de l'estètica dental.

No obstant això, existeixen molts mites i creences al voltant de l'emblanquiment dental. Des de la Clínica Dental Isern de Figueres, els seus professionals n'expliquen els més comuns.



L'emblanquiment dental danya l'esmalt?

Ha de tenir-se en compte que és un tractament clínic. Encara que tingui una finalitat estètica, l'emblanquiment dental haurà de ser supervisat i desenvolupat per un equip clínic qualificat.

Controlat per un professional, l'emblanquiment dental no fa mal a la dent en absolut. Un abús de concentració, o sessions, o una mala aplicació podria arribar a afectar la polpa.



Es poden eliminar totes les taques?

En contra del que freqüentment es pensa, existeixen taques que un emblanquiment dental no pot eliminar. Algunes d'elles poden ser resistents al tractament, per la qual cosa és imprescindible comptar amb un diagnòstic específic per part d'un odontòleg professional.



Es busca un blanc pur?

En realitat, les nostres dents no són blanques en circumstàncies naturals, pel que mitjançant un emblanquiment dental no es busca obtenir un color blanc. Buscar-ho generaria uns resultats antiestètics.



Existeixen efectes secundaris de l'emblanquiment dental?

En realitat sí. El procediment pot generar sensibilitat dental a causa dels productes que s'utilitzen. No obstant això es tracta d'un efecte temporal i sol desaparèixer transcorregudes les 48 hores.



Existeixen pastes dentals blanquejadores que siguin eficaces?

Si el que el pacient està buscant és un emblanquiment considerable i realment eficaç, les pastes de dents no li seran d'utilitat. Aquestes solen incrementar la sensibilitat bucal i, a més, no generen uns efectes duradors precisament per la seva baixa concentració en peròxids.

S'han d'evitar les solucions casolanes i l'aplicació sense supervisió professional de peròxids. Aquests químics poden atacar l'esmalt i la dentina generant danys importants.



Els fumadors poden sotmetre's a un emblanquiment dental?

Sí, de fet no existeix cap mena de restriccions per a aquells pacients que fumin diàriament. La diferència en realitat consisteix en la seva eficàcia. Els fumadors obtindran bons resultats, però seran molt menys duradors.



Quin tipus de persones poden sotmetre's a un emblanquiment dental?

No és un tractament estètic apte per a tothom. Per exemple, les persones menors de 16 anys no haurien de sotmetre-s'hi, i les dones que estiguin embarassades o que es trobin en període de lactància, tampoc haurien de fer-se un tractament així.

És imprescindible que cada cas individual sigui avaluat per un professional abans de fer-se.



