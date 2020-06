El Sinfonia preveu obrir durant aquesta temporada junt amb de By Miller Hotels

La transformació de l'oferta gastronòmica de l'hotel restaurant Travé, que va iniciar aquest 2020, comença a veure la llum. Un procés de canvi i modernització de la seva cuina on l'empresa By Miller Hotels ha implementat una fórmula semblant a l'emblemàtic hostal restaurant El Roser de l'Escala o en altres establiments del grup a la resta del territori.

Després de la situació excepcional a causa de la pandèmia, el nou restaurant Sinfonia té prevista la seva obertura pròximament, ja que, per motius aliens a By Miller Hotels, el nou plantejament previst per al mes de març s'ha fixat, finalment, per a aquesta temporada. Una oferta profundament renovada a la carta i l'obertura al públic en general, dues de les línies mestres de la gestió per convertir el restaurant en una referència a la ciutat, respectant l'aposta per productes de proximitat per elaborar una cuina mediterrània i catalana de nivell. «Hem reorganitzat la carta de tal manera que els plats siguin semblants als que tenim en altres establiments com El Roser escalenc», explica l'empresari Waldher Miller sobre el procés de modernització, que ha comptat amb l'execució de l'equip de treball de By Miller Hotels amb personalitats de l'Alta Escola d'Hostaleria a Barcelona.

«Venim d'un escenari on pensàvem que la temporada seria molt més complicada. Soc conscient de la situació, però estic segur que la nostra feina al Travé donarà els seus fruits. Confio que serà un èxit com en la resta d'establiments del grup», puntualitza Miller sobre com han plantejat la temporada en un context marcat per la nova normalitat.



Producte de l'Empordà

Els productes per a aquesta reformulació mantenen un fort accent alt-empordanès, i és que l'aposta pels recursos de quilòmetre zero són un dels pilars en la nova metodologia impulsada per Miller. D'aquesta manera, la carta aconsegueix una relació de pertinença amb l'Empordà i els seus productors, apostant pel gènere fresc i de temporada, amb atenció especial a Roses i la seva llotja, ja que el restaurant Sinfonia gaudeix d'una variada i atractiva oferta en peix i marisc. «Una vegada a la setmana intento anar a veure els productes. He anat a Roses i hi ha gènere de molta qualitat», comenta Miller sobre la matèria prima del restaurant. «Amb la situació que hem passat, la gent busca la qualitat i és una de les nostres garanties», afegeix.

La nova gestió espera obrir les portes a un públic figuerenc més general, ja que els espais disponibles permeten una polivalència que dona joc al Sinfonia. «Volem que sigui un restaurant per a tothom. Més enllà dels sopars d'empresa o celebracions, que són un èxit, ens agradaria tenir un públic juvenil. Estem segurs que si venen, repetiran», explica Waldher Miller sobre l'obertura del target per a un establiment que aposta per ser de proximitat, qualitat i per a tothom.



Expansió en plena crisi

By Miller Hotels consolida la seva marca a Catalunya amb la nova gestió de dos nous hotels a Lloret de Mar i Barcelona. Juntament amb el Travé figuerenc i El Roser escalenc, l'empresa continua la seva expansió més enllà de les Canàries, on ha obert una línia de negoci reeixit els últims anys. A més, el grup empresarial ha obert fins a dos supermercats on-line aquest any per ampliar el seu ventall de possibilitats i impulsar una línia de subministrament minorista de productes. I és que By Miller Hotels ha aconseguit reinventar-se i diversificar la seva metodologia per convertir-se en un grup empresarial que va més enllà de la seva fórmula d'èxit en l'àmbit gastronòmic.