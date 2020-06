Gastronomia de primer nivell al centre de Roses

El restaurant Avenida va obrir per primera vegada l'any 1984 com una oferta gastronòmica de primer nivell a Roses. L'establi- ment, situat al costat de la cèntrica plaça Frederic Rahola, va projectar la seva renovació i va reobrir les portes per continuar apostant per la qualitat del servei gastronòmic. El restaurant manté la mateixa direcció que ofereix la cuina casolana i de mercat de sempre.



L'especialitat de la casa

Amb el tracte familiar com a tret característic, el restaurant de l'avinguda Jaume I està especialitzat en menjars tradicionals mediterranis i disposa d'una variada carta de tapes amb gran presència de tapes marineres.

Al Restaurant Avenida no es pot deixar de tastar l'especialitat de la casa, el bacallà en totes les seves versions, que pot anar acompanyat de vins, sobretot de la denominació d'origen Empordà, els quals ajudaran a fer la delícia del paladar dels comensals.

Un dels clàssics de la gastronomia de Roses, doncs, continua apostant per la qualitat del seu servei als clients, que valoren l'amabilitat i es mantenen fidels a la seva bona cuina.

Hi ha menú diari al preu de 12 euros i es recomana el menú degustació de tapes (8 tapes + postres) per 21 ?. Al menjador hi ha un aforament màxim de quaranta persones per poder oferir servei a grups i empreses.