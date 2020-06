Alchimiaweb us proposa el cànnabis per tractar l'endometriosi

Cada mes, les dones perden teixit endometrial durant el període, un teixit que normalment envolta l'úter. L'endometriosi és una malaltia ginecològica per la qual aquest teixit creix també en altres zones internes de l'organisme com els ovaris, les trompes de Fal·lopi o els intestins. Es caracteritza per un creixement anormal del teixit endometrial fora de la zona on hauria de créixer –el revestiment de l'úter– i que no és expulsat de l'organisme durant la menstruació, segons explica Alchimiaweb.

Aquest trastorn pot provocar l'aparició de quists, normalment anomenats endometriomes i que solen aparèixer amb més freqüència en els ovaris. No obstant això, les causes d'aquesta malaltia no són clares si bé algunes apunten a factors genètics com a causa principal. Sabent que la majoria de casos comencen a l'adolescència, molts altres especialistes parlen de la contaminació ambiental com a principal factor desencadenant, amb les dioxines com a protagonistes.

Els símptomes d'aquesta malaltia són altament incapacitants, incloent-hi un dolor sever i rampes abans, durant i després de la menstruació. A més, es produeix un sagnat irregular, dolor abdominal i pèlvic, vòmits, marejos o desmais, dolor en tenir relacions sexuals, en orinar o amb les deposicions. Finalment, l'endometriosi pot causar problemes d'esterilitat, un fet realment demolidor per a moltes dones.

En els casos on la malaltia és diagnosticada, aquesta se sol combatre mitjançant tractaments hormonals o cirurgia (laparoscòpies, laparectomies i, com a últim recurs, histerectomies), i per descomptat amb medicaments per alleugerir el dolor.

No obstant això, no existeix una cura per l'endometriosi, de manera que el metge i la pacient solen acordar el tractament adequat per a cada cas i segons les particularitats de cada dona. Per descomptat, i en cas de sospitar patir aquesta malaltia, el primer és parlar amb el metge de confiança per a realitzar les proves necessàries i trobar els tractaments adequats.



Propietats medicinals

La planta de cànnabis conté desenes de cannabinoides i terpens amb interessants propietats medicinals, especialment en el cas de l'endometriosi i per tractar molts dels seus símptomes. És important recalcar que el cànnabis no cura l'endometriosi, però pot resultar de gran ajuda per a pal·liar els símptomes i les molèsties derivats d'ella d'una manera natural, especialment per alleujar el dolor i les rampes.

Només hem de donar una ullada als efectes terapèutics del cànnabis per adonar-nos que, efectivament, molts dels beneficis que aporta poden servir per combatre gran part dels símptomes que hem vist. Les seves propietats per alleujar dolor, estimular la gana, calmar nàusees, millorar l'estat d'ànim o com a analgèsic i antiinflamatori són de sobres conegudes.

A més, es tracta d'un producte natural que ajuda a l'equilibri del sistema endocannabinoide, no és addictiu i no hi ha risc de sobredosi o efectes secundaris d'importància, el que fa que cada vegada més dones amb aquesta malaltia es decideixin a provar-ho per millorar la seva qualitat de vida.

La investigació científica apunta a una relació directa entre el sistema endocannabinoide i l'endometriosi. El sistema endocannabinoide s'estén pel cos mitjançant endocannabinoides –que són cannabinoides produïts pel mateix organisme– i receptors cannabinoides localitzats en el cervell, sistema nerviós, sistema immunològic i en altres òrgans del sistema perifèric.

La importància del sistema endocannabinoide és crucial per al correcte funcionament de l'organisme, regulant funcions tan importants com el moviment, l'estat d'ànim, la reproducció, el dolor, la resposta immunològica, el metabolisme, el somni, la memòria, la gana, la sensació d'estrès o ansietat o la termoregulació.

Així, diversos estudis apunten a un desequilibri en el sistema endocannabinoide com a possible causa de l'endometriosi, ja que sabem que aquest sistema està íntimament lligat al sistema reproductor femení, amb una gran quantitat de receptors cannabinoides situats a l'endometri (una quantitat que varia en funció del cicle de la menstruació).



Teràpia amb CBD

El cannabidiol o CBD posseeix una sèrie de propietats terapèutiques d'un enorme potencial per tractar aquesta i moltes altres malalties, així com per pal·liar els efectes secundaris de tractaments utilitzats per combatre algunes malalties, com és el cas de la quimioteràpia i el càncer.

Per sort, i sent completament legal, avui dia és fàcil trobar tota mena de productes amb diferents concentracions d'aquest fitocannabinoide, que a més ve acompanyat en alguns casos per terpens i altres substàncies beneficioses. Entre ells, es poden trobar els olis, les càpsules i els supositoris de CBD, comestibles amb CBD –com vins, xocolates, caramels, xiclets o infusions–, parafarmàcia i productes cosmètics amb CBD –cremes, xampús, gels o olis de massatge– , e-líquids, per utilitzar amb vaporitzadors i cigar­rets electròniques, o extraccions de CBD, concentrat amb diferents concentracions, des del 6% fins al 99%. El ventall de possibilitats per aprofitar els beneficis que aporta el CBD és enorme avui en dia.

Com sempre, i en cas de decidir a provar el cànnabis en alguna de les seves moltes formes, des d'Alchimiaweb aconsellen consultar-ho amb el metge de confiança.



