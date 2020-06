Enric Casanova, de Santiveri: «El dejuni intermitent és més que una moda»

Segur que has sentit a parlar del dejuni intermitent i també és molt possible que tinguis coneguts que l'hagin seguit. Fins i tot pot ser que t'hagis plantejat fer-lo. Però, t'agradaria saber en què consisteix? Descobrir com es fa i quina mena de dejuni intermitent s'ajusta més a les teves necessitats? Enric Casanova, expert en dietètica i responsable de la botiga Santiveri de Figueres, ens explicarà què és, els seus avantatges i com podem posar en pràctica el dejuni intermitent.

Què vol dir fer un dejuni intermitent?

Dejunar de forma intermitent vol dir deixar de menjar durant un interval d'hores ampli, durant el qual mantenim una bona hidratació prenent aigua i infusions sense ensucrar. I val a dir, que es pot fer de moltes formes. I el més interessant, que és una manera de reset la teva forma de menjar i aprendre a menjar millor.

Entenc que hi ha diferents opcions. Quines classes de dejuni intermitent existeixen?

Les classes de dejuni intermitent són moltes i variades. Les podem classificar en funció de la seva durada, és a dir, del nombre d'hores que fem dejuni i la freqüència. Així, en funció del que desitgis assolir pots optar per: si vols baixar pes cuidant la salut, es pot fer un dejuni de curta durada i alta freqüència, que també coneixem com 16/8, que es caracteritza per no menjar res durant 12 a 16 hores seguides al dia. Per exemple, pots fer l'últim àpat del dia a les cinc de la tarda i estar sense menjar fins a les nou del matí de l'endemà. Com veus, és bastant fàcil. Si vols depurar l'organisme i baixar de pes, pots triar un dejuni intermitent de mitjana duració i freqüència mitjana. Aquest és molt fàcil i suposa dejunar durant 24 hores un dia a la setmana o bé triar dos dies a la setmana i fer ingestes de només 500 quilocalories al dia. I si el que vols és depurar i desinflamar l'organisme, el dejuni intermitent que recomano és el de llarga duració i baixa freqüència, que consisteix a fer dejuni durant dos o tres dies seguits un cop al mes.

I quin és el mètode més aconsellable per començar?

Els experts recomanen sobretot el que anomenen 16/8, perquè és el més fàcil de seguir. L'ideal és començar fent dejuni durant 12 hores i menjar les altres 12. Això sí, menjar no vol dir deixar-nos emportar pels desitjos, sinó aprofitar per fer una dieta equilibrada, variada i saludable.

I això que diu que aprens a menjar millor, què vol dir?

Molt fàcil. Quan fas un dejuni intermitent, tens l'oportunitat de revisar la teva alimentació i controlar el que menges. Quan fem dejuni, el nostre cos s'acostuma i perd una mica la gana, així és més fàcil triar i controlar els aliments. A més, com que part d'aquesta tècnica dietètica és revisar i planificar una bona alimentació, és perfecta per triar menjars més equilibrats i saludables. Una forma interessant de preparar àpats més saludables és basar en l' estratègia del plat, que consisteix a preparar un plat de menjar que la meitat dels aliments siguin verdures, hortalisses i fruites, una quarta part siguin cereals integrals i tubercles, i la quarta part restant siguin proteïnes. És una opció senzilla i visual molt útil i fins i tot t'ho pots descarregar d'internet. A mi, personalment, m'agrada la proposta (bit.ly/3e4YcjY) que trobareu a la nostra web www.santiveri.com.

Quins resultats podem assolir?

Són molts. Els nutricionistes i la comunitat científica està molt interessada en el dejuni intermitent i ha trobat molts beneficis. Ajuda a reduir el pes corporal, amb una eficàcia molt similar a la de seguir una dieta baixa en calories, però sent més fàcil de seguir. Hi ha una relació entre dejuni intermitent i una prevalença més baixa de malalties cardiovasculars i diabetis. Millora el rendiment esportiu, perquè tot apunta al fet que el dejuni intermitent potencia els mecanismes de recuperació de l'organisme. Els nivells d'inflamació baixen, i això és molt bo per a la salut en general. Però això no és tot. Ja t'he dit que els científics estan molt interessats i estan estudiant altres beneficis com el d'ajudar a dormir millor, augmentar la nostra resistència a l'estrès, fer que el fetge funcioni més bé, cuidar la salut intestinal i fins i tot afavorir el metabolisme dels lípids.

Si mengem menys, podem tenir carències?

Òbviament un dejuni intermitent es pot fer bé i no patir carències, o malament i exposar-nos a falta de nutrients. Siguem realistes, no tot serveix per a tothom, per això sempre informo i ajudo els meus clients a triar la millor opció i, en casos com el dejuni intermitent, els recordo la importància de comptar amb l'ajuda de complements nutricionals. Les proteïnes poden ser el teu taló d'Aquil·les en aquest projecte. T'has d'assegurar de menjar-ne suficient quantitat, ja que són bàsiques perquè els aminoàcids que les formen els fem servir també per mantenir les nostres defenses, renovar els nostres teixits i fins i tot fabricar neurotransmissors. Les vitamines i els minerals també els hauràs de vigilar. Però hi ha un nutrient que cada dia guanya més importància i moltes vegades se'ns oblida, i són els àcids grassos essencials, sobretot el DHA, un tipus d'omega 3.

Ho pot fer tothom?

Això és una cosa de sentit comú, així i tot no està de més recordar-ho per a totes les persones interessades. Evidentment el dejuni intermitent pot ser adequat per a persones sanes, però s'hi han d'abstenir nens, dones embarassades i aquelles persones que tinguin patologies que requereixin pautes dietètiques concretes. I sobretot, s'han d'abstenir persones amb un pes molt baix o que tinguin trastorns del comportament alimentari.



Santiveri Figueres