Cristina Talló Ortodòncia: Formació, solidaritat i servei adaptat al nou temps

Des del 13 de març, la vida ens ha portat molts canvis a tots nosaltres. A cadascú li van arribar d'una forma diferent i hi van reaccionar segons la seva manera de ser. Per a molts, ha estat un moment de reflexió, de valoracions i de presa de decisions. L'equip de Cristina Talló Ortodòncia, durant el confinament i tancament obligat, es van estar formant diàriament en la seva especialitat, gràcies a la solidaritat dels companys que van posar en comú, de manera totalment desinteressada, els seus coneixements. A més, el vincle entre el col·lectiu va créixer compartint noves normatives de seguretat tant per als pacients com per a l'equip de treball. Quan el material de protecció va mancar als hospitals, els professionals de l'ortodòncia van fer un front comú per aportar el seu granet de sorra.

Sortosament, van poder tornar a obrir el centre d'ortodòncia l'11 de maig, enmig de noves mesures de seguretat. «Ja estàveu acostumats a veure'ns netejar constantment i a les mascaretes i guants. Ara hi hem afegit el termòmetre, els qüestionaris, els peücs, les pantalles, els ultraviolats... i tot el que no es veu», explica l'odontòloga Cristina Talló, i hi afegeix: «El més important és que hem pogut tornar i ens hem retrobat amb alegria de ser-hi tots junts. Us agraïm el vostre suport i estem contentes de poder-vos seguir oferint canviar el vostre somriure».



Una nova era en els tractaments

La tecnologia és present cada dia més a les nostres vides, i ara també en els tractaments d'ortodòncia. Actualment, per alinear les dents, es pot seguir un tractament perfectament individualitzat i amb màxima comoditat amb alineadors transparents. A l'inici del tractament, s'utilitza l'escàner intraoral Itero, que és un sistema d'impressió òptica mòbil, que registra tridimensionalment dents i teixits tous. Amb aquest registre d'alta definició i qualitat, evitem realitzar proves incòmodes i sobretot millorem en precisió.

Després es fa un disseny del tractament a partir del diagnòstic facial, del somriure, dental i esquelètic, i es procedeix a desenvolupar la seqüència de moviments més favorable per a cada cas persona.

Un cop assolits tots els objectius, es desglossen els moviments dentals i es fa la impressió dels alineadors elàstics que caldrà anar canviant, normalment, cada setmana. Els moviments dentals són petits i continuats, per la qual cosa no acostumen a fer mal.



