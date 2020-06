Consells de salut bucodental en temps de Covid-19 amb Clínica Isern

L'estreta vinculació entre la salut periodontal i la salut general, així com la importància que actualment té comptar amb un bon estat de salut per poder afrontar la possible infecció per SARS-CoV-2, incrementa moltíssim la importància del correcte estat bucodental, segons destaca l'equip de la Clínica Dental Isern de Figueres. Ara més que mai, i tal com recomana la Societat Espanyola de Periodòncia, és fonamental incorporar a les consultes senzills procediments i protocols necessaris per detectar de forma precoç els problemes associats al tabaquisme, el risc cardiovascular –inclosa la hipertensió arterial–, una prediabetis o diabetis i també establir les mesures oportunes per prevenir i tractar la patologia periodontal en les seves formes més inicials. De tots ells, el factor de més risc és l'hàbit tabàquic.

Els coneguts problemes associats al consum de tabac, s'uneix ara el seu efecte com a possible factor de risc d'infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 i sobre l'agreujament en l'evolució d'aquesta infecció. També és important tenir controlada la diabetis i prevenir la seva aparició, sobretot en èpoques pandèmiques com l'actual Covid-19 on els diabètics són considerats un grup de risc. Constantment apareixen nous estudis que corroboren i afegeixen evidències sobre l'estreta relació entre la salut bucodental i la diabetis.

Pel que fa a la hipertensió, els últims estudis publicats en el Cardiovascular Research (revista científica de la societat Europea de Cardiologia) ha destacat la nociva relació entre la malaltia periodontal i la hipertensió. La malaltia periodontal severa eleva un 49% el risc d'hipertensió i com ja s'ha comentat anteriorment els hipertensos són un grup de risc per desenvolupar símptomes greus de la Covid-19.

Així doncs, per a l'equip de salut bucodental, a més de la realització d'un correcte diagnòstic i una excel·lent execució dels tractaments orals, és una prioritat avui en dia, intervenir en tots aquells factors de risc modificables abans comentats.



Clínica Dental Isern