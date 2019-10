El Centre Mèdic Medes amplia espais i especialistes

Aquesta primera setmana d'octubre, el Centre Mèdic Medes celebra el setzè aniversari des que va iniciar la seva activitat en un petit local del barri de l'Eixample de Figueres. Des del seu trasllat al local de la pujada del Castell, 39, l'any 2014, ha ampliat els serveis que ofereix, fins als 20 especialistes que actualment integren el seu equip mèdic.

L'ampliació del local, realitzada fa uns mesos per tal d'instal·lar el TAC, ha permès disposar de més espai per a consultes.

Els professionals que s'han unit a l'equip del Centre els darrers mesos són la senyora Raquel Quintana, a podologia; la doctora Sandra Planella, a oftalmologia; el doctor Jordi Risco, a psiquiatria, i el doctor Daniel Morgado, especialista en dermatologia.

La senyora Raquel Quintana, incorporada als serveis de podologia, realitza estudis de la marxa, el tractament de berrugues, els fongs, les ungles encarnades, les deformitats dels dits, les durícies i les plantilles personalitzades.

La doctora Sandra Planella, formada al prestigiós Institut Barraquer de Barcelona, és la reponsable del servei d'oftalmologia, que està equipat amb l'última tecnologia mèdica disponible i està especialitzada en oftalmologia general i pediàtrica. Ofereix visites dos dies a la setmana i servei d'Urgències 24 hores a Girona.

També s'incorpora el Dr. Jordi Risco, especialista en psiquiatria general i infantil, expert en trastorns infantils com el TDAH.

I l'últim professional que s'ha incorporat l'equip, el Dr. Daniel Morgado, és metge especilista en dermatologia, que forma part de l'equip de dermatòlegs de l'hospital Clínic de Barcelona.

El Centre Mèdic Medes disposa de quiròfan que permet la realització d'intervencions de cirurgia estètica que no requereixen ingrés. Actualment, les cirurgies que es realitzen són la blefaroplàstia o cirurgia de parpelles, lipossuccions d'una o dues zones, correcció de cicatrius, cirurgia del lòbul de l'orella, otoplàsties, etc. És a dir, aquelles cirurgies que es poden realitzar amb anestèsia local, amb sedació o sense, i que el pacient pot anar a casa al cap d'uns minuts de finalitzada la intervenció. Les intervencions de cirurgia estètica que requereixen una nit d'ingrés es realitzen en una Clínica acordada amb el cirurgià.