Optipunt de Figueres us ofereix un servei a mida per a usuaris d'audiòfons

Optipunt de Figueres ofereix un servei autoritzat d'adaptació d'audiòfons per als pacients amb pèrdua auditiva. Aquest servei és a càrrec d'Anna Llopis, una professional que compta amb una formació superior en audiopròtesis.

Els processos de rehabilitació auditiva s'adapten segons cada cas que se'ls presenta i es fan estudis al pacient a través de les proves auditives pertinents per conèixer les seves necessitats i l'audiòfon que més li convingui.

Primer de tot, quan un pacient la visita, l'audioprotetista estableix un primer contacte amb ell i els seus acompanyants a través de l'anamnesi. En l'anamnesi, el professional realitza un qüestionari a partir del qual s'obté informació sobre l'historial de la sordesa del pacient, els antecedents familiars que té, els seus antecedents audioprotètics (en cas que n'hi hagi) i també li fa preguntes relacionades amb el seu estil de vida.



S'avalua la salut del timpà



La timpanometria és una mesura de transmissió a través de l'oïda mitjana i que serveix per mesurar com reacciona el timpà d'un pacient als canvis de pressió d'aire en el conducte auditiu.

Amb la timpanometria, el que es busca és avaluar la salut del timpà i de l'orella mitjana. Una vegada obtinguts els resultats, es comparen amb els que transmet l'audiometria per analitzar si hi ha alguna pèrdua auditiva greu.



Es comprova el nivell d'audició



Aquest tipus de prova serveix per determinar el grau d'audició que posseeix un pacient. D'aquesta manera es pot comprovar els nivells d'audició i d'entesa, detectant si hi ha algun tipus de problema en l'oïda.

Les proves per diagnosticar l'estat de la salut auditiva i que conformen l'audiometria clínica són: l'audiometria tonal liminar per via aèria, l'audiometria tonal liminar per via òssia, el llindar d'inconfort del pacient i finalment la logoaudiometria.

Una altra de les proves que realitza Llopis és l'audiometria tonal liminar per via aèria que es realitza amb uns auriculars, amb els quals s'envia un estímul sonor a cau d'orella de la persona a través del conducte auditiu extern.

L'estímul que es propaga per via aèria a través de l'oïda externa continua per l'orella mitjana i finalment arriba a l'oïda interna, on es produeix la transducció de l'estímul sonor en un impuls bioelèctric. L'audiometria tonal liminar per via òssia es realitza amb l'ajuda d'un transductor vibrador que s'aplica sobre la superfície mastoide situada darrere de l'orella.

En la conducció òssia, quan el so arriba al crani, es transmet a través d'un medi físic sòlid, l'os, fins a la còclea del subjecte examinat. Finalment, és a l'oïda interna on es produeix la transducció.



El llindar d'inconfort

El llindar d'inconfort és una prova audiològica utilitzada per obtenir el rang dinàmic del pacient i, d'aquesta manera, saber el nivell de desconfort que presenta davant els sons d'alt nivell.

Finalment, es realitza una logoaudiometria o audiometria verbal, que és l'última prova per la qual passa el pacient. Serveix per mesurar el grau de comprensió verbal que té una persona.

És una prova auditiva en què el pacient ha d'escoltar un llistat de paraules i després les ha de repetir segons el que hagi entès. Aquesta és una prova totalment qualitativa, amb la qual els professionals obtenen el rendiment que té el nervi auditiu del pacient.

La majoria d'aquestes proves es fan a l'interior de cabines audiomètriques dissenyades de manera que serveixen per controlar la qualitat d'audició del pacient.



Tota classe de proves

A Optipunt es realitzen totes aquestes i altres més que són necessàries per determinar si un pacient pateix de pèrdua auditiva. Si esteu patint de pèrdua auditiva o teniu algun familiar o conegut que presenti aquests símptomes, podeu apropar-vos a l'òptica Optipunt del carrer Concepció, número 11 de Figueres.

Si hi acudiu, els professionals d'aquesta empresa us faran una avaluació a fons de l'oïda i respondran tots els dubtes que tingueu sobre aquest tema.



Optipunt