La Clínica Dental Isern destaca la importància de la salut bucal durant l'embaràs

Durant l'embaràs, la dona experimenta una sèrie de canvis fisiològics en el seu organisme. A la boca són freqüents algunes alteracions com ara la inflamació de la geniva o l'aparició de càries. Aquestes són considerades, per la seva freqüència, com a situacions «normals» associades a l'embaràs, però no ho són; es poden i s'han d'evitar.

A partir del segon mes d'embaràs se segreguen una sèrie d'hormones (estrògens i progestàgens) que modifiquen l'entorn de la geniva, facilitant l'augment de la inflamació amb major sagnat, enrogiment i augment del gruix dels teixits periodontals. Aquesta afectació és denominada gingivitis gestacional i es presenta en dues de cada tres dones.



Conseqüències negatives



Del que no hi ha dubte és que una inadequada salut oral de la mare pot relacionar-se amb problemes en el fetus, com ara part prematur, baix pes en néixer i major risc de preeclàmpsia.

Múltiple evidència científica ens indica que una mala higiene abans i durant l'embaràs és el principal factor que predisposa a les patologies esmentades. Fins a un 18% dels parts preterme pot justificar-se per la presència d'una malaltia periodontal i es considera que entre el 30% i el 50% d'aquests són causats per infeccions orals.



Si la meva boca està sana, ajudo a la salut del meu nadó?



Quan el nadó hagi nascut, els bacteris que provoquen la càries poden passar de la boca de la mare a la del nadó. Aquests gèrmens es transmeten fàcilment a través de la cullera, del biberó, del xumet. Per això és important que la seva boca estigui sana.



El tractament dental durant l'embaràs: superant mites



Pràcticament tots els procediments d'higiene i tractament dental es poden dur a terme sense problemes en la dona embarassada, encara que hi ha excepcions, que el teu dentista t'explicarà i posposarà un cop acabat embaràs.

Una vegada més repetim, la prevenció, visites de control al teu dentista, i els bons hàbits d'higiene a casa són els pilars per evitar problemes en la teva boca i conseqüentment a les dels més petits.

*(Xavier Isern és el director de la Clínica Dental Isern)



Clínica Dental Isern