Qualia Centre Wellness de Figueres t'ajuda a despertar la saviesa innata del teu cos

Durant les estacions fredes, com la tardor i l'hivern, la natura tendeix a retraure's, «tot és més sec i la vida es concentra a l'interior». Així, la natura tendeix a eliminar allò que no li serveix. Això també es pot aplicar a les persones i serveix per justificar el perquè ens cau el cabell, la necessitat que tenim de fer-nos neteges corporals o de menjar aliments que ajudin a eliminar toxines. Tot plegat seria el que anomenaríem un pla detox.

La terapeuta naturista Míriam Monteys, del Qualia Centre Wellness de Figueres, explica que ara és el moment de «desintoxicar el nostre cos». «L'òrgan principal per fer-ho és el fetge i és molt important ajudar-lo a fer aquest procés d'eliminació i depuració de la sang», diu. Per aconseguir-ho, la natura ens ofereix plantes amargues o aliments que l'ajudaran a fer millor la seva funció com les endívies, la ruca, el card marià, la dent de lleó, entre altres, o bé no menjar res que l'intoxiqui més. Monteys assegura que és el moment de «menjar més lleuger i el que ens dona ara la terra, fruites i verdures més concentrades com moniatos, carbassa, castanyes, entre altres».

El principal problema que patim, segons la terapeuta, és la nostra desconnexió amb la natura, cosa que unida a l'allau d'aliments que ens arriben de tot el món «ens costa saber què hem de menjar». «El cos ha perdut el seu ritme natural, cosa que no passaria si ens cenyíssim a menjar allò que dona la terra en cada moment», reconeix Monteys.

Dins aquesta línia de depuració, la terapeuta aconsella menjar, fora dels àpats, només poma, pera i pinya i mai barrejades entre si. «L'interessant, quan es fa una depuració, és que els aliments estiguin el mínim temps possible dins el cos perquè generin el mínim residu», diu Monteys. Com més barrejats, «més costa de digerir». «És millor menjar els aliments sols, perquè s'ingereixen molt millor, que siguin el menys processats possible perquè el cos identifica un aliment amb una vitamina», explica Monteys. Aquest procés ajuda a «despertar la saviesa interna i innata del cos».

Dins l'àmbit alimentari, la terapeuta també reconeix que seria molt important fer semidejunis de 16 hores, almenys un cop a la setmana. No és quelcom complicat, ja que ella proposa sopar a les 6 de la tarda i esmorzar l'endemà a les 10 del matí. Durant aquestes hores pots beure líquids. «Amb això li dones treva al teu organisme, sobretot al fetge, i si el cos necessita energia, l'anirà a buscar al greix que tens, cosa que t'ajuda a remodelar la figura», afegeix.



La teva millor versió



Tenint en compte que no només el cos té toxines, també la ment, el centre acollirà el 9 d'octubre, a les 7 de la tarda, una xerrada on Monteys exposarà set estratègies per transformar-te en la teva millor versió. «Explicaré què pots fer per entendre els ritmes de la natura i, per tant, els nostres», comenta tot afegint que s'acompanyarà amb hàbits saludables. Per assistir-hi cal reservar plaça prèviament.



Un caldo depuratiu natural



Per depurar el cos es poden fer moltes coses. Una de les que proposa Míriam Monteys és prendre un caldo fet a base de porro, api, ceba i nap. Caldrà afegir una mica de cúrcuma amb pebre negre. Aquesta barreja és vital perquè, si no, no té l'efecte antioxidant. Monteys aconsella beure'n cada dia una mica al vespre i durant una setmana. «Això ajuda a estimular les funcions d'eliminació», explica tot afegint que cal hidratar-nos molt, ja que el cos es contagia de la sequedat natural d'aquesta estació.



QUALIA CENTRE WELLNESS