Per a millorar el rendiment esportiu, Optipunt ofereix plans de diagnòstic visual

Sempre s'ha dit que fer esport millora la salut, però per tenir un bon rendiment físic, cal estar saludable. I un factor molt important és la visió, ja que aquesta podria afectar el vostre rendiment esportiu, i pot ser que no estigueu prou al cas de la vostra situació.

Optipunt ofereix exàmens visuals esportius, usant protocols específics segons l'esport que es practiqui, per ajudar els esportistes a millorar el seu sistema visual, així com també a la prevenció de patologies i traumatismes amb una adequada protecció ocular.

A més, des d'Optipunt us ajuden a millorar la vostra visió mitjançant entrenament visual específic per a la disciplina esportiva que practiqueu i l'entorn on aquesta es desenvolupa.

Per a portar una vida saludable, hem d'agregar, a la nostra dieta equilibrada i bons hàbits, la pràctica de l'exercici físic. Fer esport aporta molts beneficis a la salut, des de la física fins a la visual. Això és així perquè està demostrat que disminueix el risc de patir malalties sistèmiques o generals com la hipertensió, la hipercolesterolèmia, les cardiopaties o la diabetis, que causen danys a la visió.



Proves de visió esportiva

Per avaluar la salut visual dels esportistes, hi ha diferents proves. Aquestes varien depenent de les necessitats individuals de l'atleta, les més comunes solen ser:



Agudesa visual

Per veure amb nitidesa objectes estàtics a curta i llarga distància de l'esportista. És l'habilitat visual bàsica i la més important per a esports de precisió, com el tir o el golf.



Sensibilitat al contrast

Per mesurar la sensibilitat visual en diferents condicions de llum i la capacitat que té el sistema visual de l'atleta per discriminar un objecte del fons en el qual es troba situat, es realitzen diverses avaluacions.



Agudesa visual dinàmica

Per a activitats esportives on hi ha moviments entre l'objecte i l'esportista. En els esportistes s'ha de mesurar la capacitat que tenen de controlar correctament els moviments dels ulls, ja que aquesta és la facultat que els ajuda a localitzar els objectes dinàmics amb més facilitat, la qual cosa és molt important en esports de motor i en tàctics, especialment de pilota, com el tenis, el futbol, el bàsquet, etc., així com per als aquàtics, de contacte, aeris, de motor, d'aventura.



Dominació ocular

Preferència inconscient d'un ull més que un altre. Aquesta avaluació es realitza per determinar si l'atleta té un ull que treballi més i sobre el qual cau el pes de la visió. És decisiu en el tir amb arc i amb rifle. També pot incidir en tècniques, posicions i efectes de la pilota en altres esports que requereixen coordinació ull-mà / ull-peu, com el futbol, el bàsquet o el tenis.



Acomodació i convergència

Per enfocar de manera ràpida i nítida objectes situats a diferents distàncies, cal avaluar l'alineació ocular dels que practiquen esport, ja que un defecte en la seva alineació podria ser la causa d'un baix rendiment. És important en esports de pilota o en tots aquells en què cal observar objectes que s'allunyen i s'apropen (voleibol, hoquei, tenis, etc.)



Visió perifèrica

Per detectar i respondre a estímuls visuals al voltant del punt central de visió. És important en esports d'equip, estratègia (col·laboració-oposició), i, especialment en els que es juguen amb pilota, com el bàsquet, el futbol o el tenis.



Reacció i coordinació

Per mesurar aptituds de reflexos i la reacció cervell-muscular a l'estímul visual.



Mobilitat ocular

Permet la mobilitat de l'ull per explorar l'espai en totes les direccions. És important en tots els esports, especialment en els de pilota. És decisiu en el tir amb arc i amb rifle. També pot incidir en tècniques, posicions i efectes de la pilota en altres esports que requereixen coordinació ull-mà / ull-peu, com el futbol, el bàsquet o el tenis.



Visió binocular i estereoscòpica

Proporciona a l'esportista una visió correcta tant en relleu com en profunditat. Els esports en què la visió binocular té un pes més important són la boxa, i els que requereixen colpejar una pilota en moviment d'alta velocitat, com seria el cas del tenis o el beisbol. La visió estereoscòpica també és decisiva en motociclisme, automobilisme i esquí.



OPTIPUNT