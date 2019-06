Eix Vital cuida la salut de la dona i del sòl pelvià des de Figueres

El centre de fisioteràpia integrativa Eix Vital, de Figueres, s'esforça dia a dia per tenir cura de la salut de la dona, i especialment, la del sòl pelvià. «La qualitat de la vida de la dona es pot veure afectada si existeix un deteriorament en el sòl pelvià», explica Núria Gironès, responsable del centre. A Eix Vital són especialistes en la rehabilitació integral del sòl pelvià i fan tractaments que consisteixen en la valoració i recuperació d'aquesta musculatura dins d'una visió global del cos. Tenint en compte que aquesta afectació pot generar problemes com ara pèrdues d'orina, mal d'esquena, disfuncions sexuals o prolapses (caiguda dels òrgans pelvians), entre d'altres, a Eix Vital donen solució a tots aquests trastorns que encara avui dia es viuen com a tabú i als quals no es fa massa atenció.

El sòl pelvià és el conjunt de músculs, fàscies i lligaments que tanquen la pelvis per la seva part inferior. Intervé en la continència, el part, les relacions sexuals, en el suport de vísceres i en l'estabilitat lumbar.

Els moments vitals de més risc per a aquesta zona són l'embaràs, el part, el postpart i la menopausa. Però no només la maternitat i la menopausa són factors de risc per al sòl pelvià, sinó també altres pràctiques quotidianes com ara les feines sedentàries, alguns esports, l'estrenyiment, carregar pesos o algun tipus d'alimentació.



Cal tenir cura del sòl pelvià

Tots aquells que no gaudeixen d'una bona salut d'aquesta part del cos poden revertir la situació a través de diferents accions com ara fent canvis en l'estil de vida, aprenent a contraure i relaxar de manera correcta aquesta musculatura i millorant la percepció corporal d'aquesta zona i de la postura, entre d'altres.

Fer una rehabilitació específica d'aquesta zona està especialment indicat si es té algun símptoma com pèrdua d'orina, disfunció sexual o estrenyiment, en l'embaràs i el postpart, en la menopausa, si es fa algun esport d'impacte, abdominals, si es tenen prolapses o si s'ha tingut una intervenció ginecològica. Si una dona està en una fase de postpart i es vol tornar a quedar embarassada, el treball d'aquesta zona és la clau per recuperar-la.

Els tractaments poden ser individuals i també en grup, i aquests afavoreixen la integració del sòl pelvià dins de l'esquena corporal, milloren la postura i la percepció. Cuidar el sòl pelvià aporta millora en les relacions sexuals, prevé l'aparició d'infeccions i millora les pèrdues d'orina, evita aparició de dolor pelvià, millora la postura i els mals d'esquena, evita i millora els prolapses i la circulació.

«Fes una valoració del teu sòl pelvià al centre Eix Vital, coneix-te més a tu mateixa i millora la teva qualitat de vida», anima Núria Gironès.



