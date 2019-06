Alchimia proposa cànnabis legal per a tractar malalties de les teves mascotes

Tant per als gats com per als gossos, el CBD pot tenir efectes molt positius.

A mesura que la investigació sobre els diferents cannabinoides i terpens avança, són més els testimonis que asseguren la seva efectivitat. Tot i que encara fa falta una investigació més profunda sobre aquests compostos i la seva acció en l'organisme dels humans, l'ús de cannabinoides com el CBD per tractar malalties de mascotes és cada vegada més comú, ja que molts usuaris s'han adonat dels enormes beneficis que pot tenir. Així ens ho explica l'empresa Alchimia, que té la seva seu a Vilamalla.

Els animals vertebrats posseeixen un sistema endocannabinoide format –igual que el dels humans– pels receptors CB-1 i CB-2 i que produeix endocannabinoides. Davant la presència de cannabinoides en l'organisme, aquests receptors responen d'una manera molt semblant a com ho fan en el cas dels humans, de manera que es creu que poden obtenir els mateixos beneficis.



El THC és perjudicial



Abans de començar a tractar un animal amb cànnabis, cal tenir molt present que els cannabinoides psicoactius com el THC ( Tetrahidrocannabinol) tenen un efecte més potent en les nostres mascotes que en nosaltres mateixos, que en alguns casos poden comprometre seriosament la seva salut.

El THC produeix efectes psicoactius, danya el seu fetge de forma permanent i pot, fins i tot, provocar-los la mort, cosa que no succeeix entre els humans. És per això que, en el cas de l'ús medicinal del cànnabis en animals, s'utilitzen comestibles, extractes o olis rics en CBD i, no ens cansarem de repetir-ho, sense THC, és a dir, provinents del cànem industrial i no del que es coneix com a marihuana.



Productes amb CBD



Avui en dia es pot trobar al mercat un ampli ventall de productes rics en CBD. A més, aquests productes solen contenir altres compostos amb propietats beneficioses com terpens, flavonoides i vitamines, cap d'ells amb efectes psicoactius. Són productes amb base de cànem, produïts específicament per a mascotes com Cibapet, Innovet, Therabis o Barkables, entre molts altres.

A la botiga d'Alchimia a Vilamalla o a la seva pàgina web es poden trobar un ampli ventall de productes amb cannabinoides, i a més assessoren sobre els seus usos i riscos.



Administració i dosis



Trobar la millor manera d'administrar CBD a les mascotes és relativament fàcil; s'ha vist que la principal diferència entre gossos i gats és que en el cas dels últims resulta més còmode fer-ho mitjançant olis, que es poden barrejar amb el seu menjar o llaminadures habituals o administrar-lo directament per via oral.

No obstant això, i atesa l'absència de la suficient investigació al respecte, trobar la dosi adequada de CBD pot resultar una mica més complicat. Per descomptat, el primer que s'ha de fer és consultar amb el veterinari, que coneix l'historial mèdic de la mascota millor que ningú. Amb sort, us podrà orientar a l'hora de trobar l'extracte i la dosi adequats. En tot cas, s'ha de començar sempre amb dosis molt baixes que s'anirien augmentant a poc a poc en cas necessari.



Precaucions en administrar-lo



El primer que s'ha de fer abans de començar amb el CBD és consultar el veterinari, especialment si la mascota està prenent algun medicament o està rebent qualsevol tractament. És important tenir en compte que el CBD pot bloquejar temporalment l'absorció de molts medicaments.

A més a més, el CBD es processa al fetge a través de l'enzim citocrom p450, així que és important no donar-lo abans de sis hores després d'haver administrat algun medicament processat per aquest enzim.

En cap cas s'han de deixar d'administrar alguns medicaments prescrits sense la supervisió del veterinari.



Beneficis en els gossos

El CBD pot millorar la vida dels gossos que pateixen d'artritis o mobilitat reduïda, estimular la gana o calmar-los en situacions estressants com focs artificials o viatges. També milloren la memòria i la sensació de dolor, a més, sembla que els gossos disposen de més receptors CB-1 que qualsevol altra espècie animal.



Beneficis en els gats

En aquest cas, el CBD pot millorar la mobilitat dels gats, així com combatre l'estrès o l'ansietat provocats per causes que ja s'han vist en els gossos. A més, facilita el bon funcionament del sistema gastrointestinal i redueix també el dolor, els espasmes i estimula la gana. Les dosis, per qüestió de pes, han de ser més petites.



