Les Forques ofereix un servei de centre de dia geriàtric complet durant tot l'any

El Centre Geriàtric Les Forques de Vilafant funciona també com a centre de dia per a les persones i les famílies que tinguin la necessitat d'aquesta atenció personalitzada en qualsevol moment de la setmana. Aquest servei està orientat a aquelles famílies que tenen cura d'una persona gran i que necessiten ajuda o suport en el seu dia a dia més enllà de l'entorn familiar.

El fet de poder gaudir d'un centre de dia permet que els avis i les persones d'edat avançada puguin continuar vivint a casa seva, on són durant les nits. D'aquesta manera, no existeix una desvinculació total amb el seu ambient de referència, el seu entorn, ja que no es troben en situació de total dependència.



Qualitat de vida

En els centres de dia, les persones grans poden no sols aprendre coses noves, sinó reaprendre coses que se'ls hagin oblidat i, per descomptat, millorar de la mà d'equips professionals, encarregats de cobrir les principals àrees de la cura en salut física i mental.

Un centre de dia aporta més que això, és un lloc on la tercera edat rep tractaments per a les seves patologies i també prevenció de l'envelliment per tal de mantenir una millor qualitat de vida, sempre tenint en compte el seu entorn familiar, ja que tan important és tractar la persona gran com la seva família, explicant-los, informant-los i fent-los partícips en la cura i la millora de l'usuari.

Les Forques afavoreix les activitats de residents i usuaris

El Geriàtric Les Forques, situat al carrer Pla de l'Estany, compta amb un complet equip de professionals que garanteix l'atenció constant a les persones usuàries.



Avantatges per a tothom

Anar al Centre Geriàtric Les Forques és un avantatge per a la persona gran, ja que no està sola, es manté més activa, es troba en un entorn segur, està rodejada de professionals i dorm a casa.

Tanmateix, també hi guanyen els familiars, ja que és un descans per a la persona cuidadora i la higiene personal es du a terme al centre (dutxa setmanal, pedicura i perruqueria, entre altres). D'entre les activitats, es fa teràpia amb gossos, musicoteràpia, excursions amb furgoneta, fisioteràpia, diferents tallers ocupacionals.

El centre compta amb flexibilitat horària, té obert els caps de setmana i l'usuari hi pot anar els dies segons les necessitats, a hores convingudes (matí i/o tarda) i amb la possibilitat d'incloure els àpats.



Centre Geriàtric les Forques