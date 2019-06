Eix Vital, un nou concepte de fisioteràpia a Figueres

Eix Vital és un centre de fisioteràpia que vetlla per restablir l'equilibri dels diferents sistemes corporals de la persona amb l'objectiu de recuperar la salut, la vitalitat i el benestar, tant físic com emocional, mitjançant les diferents teràpies i especialitats que s'hi ofereixen. Aquest centre de Figueres és dirigit per Núria Gironès des del 2017, que va impulsar el seu projecte després d'una vintena d'anys de bagatge en el món de la fisioteràpia.

Els seus tractaments sempre tenen present la globalitat del cos i són apropiats tant per a nadons com per a adults.



Les teràpies principals

De les principals teràpies que disposen hi ha la reeducació postural global, que reequilibra les tensions musculars que afecten la postura i, per tant, corregeix sobrecàrregues musculars, deformitats corporals i dolors. En l'àmbit de la reeducació del sòl pelvià es millora el to de la musculatura que recobreix la pelvis per la seva part inferior, la qual intervé en la continència, l'embaràs i el part, les relacions sexuals, el suport de vísceres i l'estabilitat lumbar.

A més, un gran pilar és la teràpia biodinàmica craniosacra per a nadons, nens i adults, on es millora el benestar del nadó i del nen, afavorint el seu desenvolupament psiconeurològic i motor i prevenint alteracions futures. Aquesta teràpia és especialment recomanada per a infants nascuts en parts difícils.



Quatre activitats en grup

D'altra banda, Eix Vital compta amb activitats en grup com gimnàstica pelviana i abdominal hipopressiva, esquena sana, preparació per al part i recuperació postpart per a mares i nadons.