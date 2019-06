Optipunt: L´impacte dels dispositius digitals sobre la visió

Vivim en una societat en constant evolució, en la qual les noves tecnologies tenen un impacte directe en el nostre sistema de vida. Més enllà de la utilitat manifesta del món digital, ens hem de preocupar sobre l'efecte que aquesta transformació de costums té sobre la nostra salut i, molt especialment, per als nostres ulls i la seva visió.

«Com és el món digital?»; «Com afecta la vida connectada a la nostra visió?»; «Estan preparats els nostres ulls per a les pantalles?»; «Tenen solució els problemes visuals que es poden derivar de l'ús quotidià dels sistemes digitals». Aquestes i moltes altres preguntes fa temps que estan damunt la taula dels centres Optipunt de Figueres.

El doctor optometrista Ahmad Zaben i el seu equip de professionals, porten a terme tota mena d'accions per tractar aquest tema, fins i tot campanyes divulgatives amb escolars i estudiants d'ESO. «Amb la salut visual no podem jugar i la prevenció és un factor que, en aquest cas, ha de ser prioritari», explica l'equip d'Optipunt.

Per contextualitzar la situació, cal recordar que Espanya és el número 1 en l'àmbit mundial en l'ús de dispositius intel·ligents coneguts popularment com a smartphones, amb un 83% d'usuaris i una mitjana de 4 dispositius digitals per usuari. Catalunya està entre les comunitats més capdavanteres en aquest aspecte. El 93% de les persones ens connectem diàriament al nostre telèfon mirant-lo fins a 150 vegades. La xifra de connectivitat arriba a les 7 hores i 24 minuts per dia.

Fins fa pocs anys, la lectura del paper amb postura natural es feia amb una distància de 40 centímetres de mitjana, amb menys declinació del cap de la que fem servir amb les pantalles digitals en l'actualitat. En aquest nou context, la declinació de l'ull és més alta quan es fan servir tauletes o telèfons, la qual cosa ha generat una nova distància d'ús lector d'uns 23-28 centímetres. Els caràcters solen ser més petits, pixelats en les pantalles i amb l'emissió de llum blau-violeta nociva que emana d'elles. Aquesta llum blava ens ajuda a mantenir-nos desperts, però una sobreexposició pot causar fatiga i estrès visual amb efectes oxidatius i acumulatius al sistema visual, sobretot a la retina.



Efectes destacables

Dels impactes dels dispositius digitals podem destacar la fatiga visual, que inclou símptomes com mal de cap, visió borrosa de lluny i de prop, pesadesa palpebral, sensació de cos estrany, visió doble i signes com ulls vermells i irritats o sequera ocular. També es poden generar problemes de son per l'ús desaconsellat de dispositius digitals una o dues hores abans d'anar a dormir, a més d'augments de miopia, mal de coll i d'esquena.



Causes de la fatiga visual

Entre les causes de la fatiga visual hi ha l'ús excessiu de dispositius digitals o llargs períodes d'activitat que exigeixen concentració i un enfocament continu de la vista. Hi afegim l'exposició perllongada a una llum o brillantors intenses o un esforç excessiu en tractar de veure o llegir sota una llum molt tènue.



Els nostres ulls i les pantalles

Hem de ser especialment curosos amb els infants i els joves, segurament els usuaris més quantitatius de les eines digitals. Els nens tenen la retina més prima, no tenen pigment macular, per tant, tenen menys protecció.

Els símptomes de la malaltia de l'ull sec, els problemes posturals i acomodatius van ser referenciats en un estudi de la revista BMC Oftalmologia, com a més comuns en els nens que passaven més temps amb els telèfons intel·ligents i menys temps a l'aire lliure.

«Per la nostra evolució tecnològica, sembla impossible reduir l'ús dels aparells electrònics, en el futur, la Síndrome Visual Informàtica (SVI) es pot convertir en unes de les malalties més comunes en la població mundial», explica el doctor Zaben. «Potser no és possible evitar el desenvolupament d'aquest problema a causa del nostre estil de vida, que ha creat l'evolució tecnològica, però sí que podem reduir el seu impacte», afegeix el responsable d'Optipunt.

Com reduir aquest impacte?

L'equip d'Optipunt ens proposa diverses opcions, totes elles factibles, per a lluitar contra la SIV: Reposar i relaxar-nos de tant en tant mentre estem davant d'una pantalla, revisar la vista de manera periòdica en centres professionals, utilitzar filtres de llum blava, mantenir una correcta ergonomia visual en el nostre cos i parpallejar sovint.

«Un dels aspectes més destacats que està a les nostres mans és aplicar la Regla 20-20-20: Cada 20 minuts, reposar 20 segons i mirar algun objecte a 20 peus (uns 5 metres)», aconsella el doctor Zaben.

Sobre la posició que hem de tenir davant de les pantalles, les distàncies mínimes haurien de ser de 35 centímetres per als Smartphones, 40 cm per a les tauletes i 60 cm en el cas dels ordinadors de taula. Sempre amb una postura correcta.

Tanmateix, des d'Optipunt no s'estan de destacar com n'és d'important «portar una vida sana que ens ajudi a viure millor. Hem de gaudir d'un mínim de 45 minuts al dia d'activitat de lleure a l'aire lliure (caminar, fer esport, jugar...) i mantenir relació amb altres persones, la qual cosa afavorirà el nostre camp visual, la seva acció perifèrica amb menys estimulació central». Optipunt acaba recordant-nos que «la nostra visió és una cosa única en un món connectat. Procurem cuidar-la».