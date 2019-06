Martínez Roca, l'aromateràpia, salut i benestar

El farmacèutic Martí Roca va obrir l'ortopèdia-herbolari Martínez Roca l'any 2000, després d'haver estat oferint aquests serveis dins d'una farmàcia. Farmacèutic i especialista en farmàcia galènica, Martí Roca té una llarga experiència en medicina natural. Durant 7 anys va ser el director tècnic d'un important laboratori de plantes medicinals.

L'ortopèdia-herbolari Martínez-Roca és un punt de trobada per a totes les persones interessades a cuidar de forma natural la salut i un estil de vida saludable, a més a més de totes aquelles persones que per diferents motius, accidents, traumatismes, edat, necessitin solucions ortopèdiques o senzillament ajudes tècniques i així poder fer més confortable la vida diària.

A l'àrea de l'herbolari, trobarem productes de dietètica, nutrició, alimentació ecològica i fitoteràpia, complements alimentaris, superaliments, nutrició per a al·lèrgies i intoleràncies, cosmètics naturals tant per a adults com per a nadons, aromateràpia, entre altres. «Al nostre establiment, també fem dietes personalitzades, tant per perdre com per guanyar pes, o per altres causes que necessitin una dieta determinada. En l'àmbit d'ortopèdia, ens dediquem a productes estàndards, adaptats i a mida, a més a més, com he dit abans, a productes d'ajudes tècniques», explica.

Martí Roca, com a especialista en ortopèdia, ofereix un servei i assessorament personalitzat, atenent les necessitats i preferències dels seus clients: «Som un establiment petit, però que volem fer les coses amb paciència, sense presses i ben fetes. Moltes vegades combinem tractaments d'ortopèdia amb tractaments com la fitoteràpia, aromateràpia com per exemple en persones amb problemes de flebologia, limfologia, contractures, lumbàlgies, etcètera».