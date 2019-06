El Teu Espai, diferents opcions a l'hora d'educar i tonificar el cos

El Teu Espai és un centre d'activitat física amb servei de nutrició i teràpies a Figueres. Els professionals d'aquest equip es defineixen com «uns apassionats de la professió, de l'activitat física i del que això comporta a les nostres vides». Al centre creen programes pensats per reequilibrar, activar i fortificar el cos, qüestions molt importants a l'hora de superar els reptes quotidians. També tenen en compte aspectes tan importants com són les emocions. En aquest sentit, cal dir que la pràctica d'activitat física té una incidència positiva en estats com l'angoixa i la depressió, i augmenta el nivell d'autoestima.

Ja fa uns anys van començar a treballar amb un programa d'esquena anomenat Espai Esquena, sabent que aproximadament el 80% de la població adulta patirà mal d'esquena en algun moment. Amb el temps, el programa es va subdividir en nivells i intensitats diferents, ja que les necessitats dels clients anaven evolucionant, i demanaven programes més exigents. D'aquesta manera van néixer dos programes més: Espai Moviment i Espai Força. També han creat el programa Espai Jove per als més petits de la casa.



Programes segons la necessitat

Per una banda, el programa Espai Esquena es basa en l'activació i recuperació de sinergies musculars i de moviments articulars. Es dirigeix a persones de totes les edats, i en especial en situacions de post rehabilitació, després de traumes o lesions, un cop ja s'ha passat per les mans dels especialistes de salut adequats. També s'enfoca a persones sedentàries que vulguin tornar a ser actives, i persones amb molèsties a causa d'inactivitat que vulguin recuperar moviments sense dolor. El programa integral es basa en la teoria del joint by joint, on es treballa i potencia cada articulació del cos per aconseguir un cos actiu, fort i equilibrat.

Per altra banda, el programa Espai Moviment vol millorar la condició física a través de l'aplicació dels patrons bàsics de moviment, és a dir, tots aquells moviments dels quals surten la resta dels moviments de destresa, i en els quals s'involucren una o més articulacions i permeten la pràctica esportiva. Amb aquest treball s'aconsegueix activar el cos, reforçar articulacions i tonificar la musculatura, alhora que s'evita lesionar cap estructura.

Espai Força és una de les altres opcions que ofereix El Teu Espai. El programa té l'objectiu de potenciar les actituds físiques d'esportistes amb la força, que és essencial en el cos. Amb la força s'activen més fibres musculars i s'augmenta la seva massa, i proporciona seguretat física. La força es pot treballar de maneres diferents, per tal d'equilibrar el cos. Amb aquest programa es treballa la força amb altes càrregues, amb pliometria i amb velocitat i habilitats. Gràcies a aquest treball específic, es fa incidència directa sobre el retard de l'envelliment, amb un efecte antiaging.

Finalment, el programa Espai Jove és el que està pensat per als més joves de la casa. Aquest programa neix perquè hi ha poques opcions per tal que els menuts puguin fer exercici sense haver de practicar un esport. Amb Espai Jove es potencien les seves habilitats a través de jocs d'habilitats i moviments articulars, i també es treballa amb força de forma controlada, tenint en compte la seva edat biològica, més enllà de la cronològica.

El Teu Espai convida els interessats a provar una classe gratuïta de qualsevol dels programes.